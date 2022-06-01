«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» хотят подписать экс-хавбека «Баварии» Толиссо
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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересованы в подписании контракта с полузащитником Корентином Толиссо, чей контракт с «Баварией» истёк по окончании сезона-2021/2022. Об этом сообщает The Sun.
27-летний Толиссо выступал за мюнхенскую команду с 2017 года, перейдя из «Лиона». В 118 матчах за клуб Корентин забил 21 гол и отдал 15 результативных передач. Вместе с «Баварией» Толиссо выиграл 14 трофеев, включая Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020.
C 2017 года Толиссо вызывается в сборную Франции (28 матчей, два гола и три результативные передачи). В 2018-м полузащитник вместе с национальной командой стал победителем чемпионата мира в России.
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