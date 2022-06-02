Видеообзор разгромной победы сборной Аргентины в матче с Италией

Вчера, 1 июня, состоялся матч Финалиссимы. В нём встретились национальные команды Италии и Аргентины. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Победителем стала сборная Аргентины — 3:0.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»
Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала.
Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины победила на последнем Кубке Америки.
Напомним, ранее УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима.
- 2 июня 2022
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:41
-
09:40
-
09:39
-
09:34
-
09:05
-
09:00
-
08:51
-
08:32
-
07:10
-
06:56
-
06:20
-
05:44
-
04:49
-
04:38
-
04:33
-
04:16
-
04:04
-
03:35
-
03:14
-
03:04
-
02:45
-
02:31
-
02:27
-
02:08
-
02:01
-
01:56
-
01:35
-
01:31
-
01:24
-
01:13
-
00:51
-
00:41