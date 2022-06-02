Видеообзор стартового матча нового розыгрыша Лиги наций Польша — Уэльс

1 июня матчем Польша — Уэльс стартовал новый розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024. Встреча 1-го тура группового этапа прошла на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве (Польша). Хозяева одержали победу – 2:1.
Польша обыграла Уэльс в первом матче Лиги наций УЕФА
Счёт был открыт во втором тайме. На 52-й минуте отличился полузащитник Уэльса Джонатан Уильямс, ему ассистировал Рабби Матондо. На 72-й минуте ответный мяч забил хавбек сборной Польши Якуб Каминьский, голевой пас отдал Тимотеуш Пухач. На 85-й минуте решающий результативный удар нанёс польский нападающий Кароль Свидерски.
Сборные Польши и Уэльса выступают в группе 4 Лиги А. Соперниками команд по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Бельгии. Действующий победитель Лиги наций УЕФА — национальная команда Франции.
- 2 июня 2022
-
13:00
-
12:51
-
12:49
-
12:39
-
12:27
-
12:13
-
12:07
-
11:57
-
11:55
-
11:31
-
11:31
-
11:22
-
11:18
-
11:14
-
11:10
-
11:05
-
11:01
-
10:56
-
10:52
-
10:33
-
10:32
-
10:28
-
10:18
-
10:12
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:41
-
09:40
-
09:39
-
09:34
-
09:05
-
09:00
-
08:51
-
08:32