Видеообзор стартового матча нового розыгрыша Лиги наций Польша — Уэльс

1 июня матчем Польша — Уэльс стартовал новый розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024. Встреча 1-го тура группового этапа прошла на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве (Польша). Хозяева одержали победу – 2:1.

Польша обыграла Уэльс в первом матче Лиги наций УЕФА

Счёт был открыт во втором тайме. На 52-й минуте отличился полузащитник Уэльса Джонатан Уильямс, ему ассистировал Рабби Матондо. На 72-й минуте ответный мяч забил хавбек сборной Польши Якуб Каминьский, голевой пас отдал Тимотеуш Пухач. На 85-й минуте решающий результативный удар нанёс польский нападающий Кароль Свидерски.

Сборные Польши и Уэльса выступают в группе 4 Лиги А. Соперниками команд по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Бельгии. Действующий победитель Лиги наций УЕФА — национальная команда Франции.