Андрей Аршавин назвал лучшего игрока сезона в составе «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал лучшего игрока сезона в составе клуба из Санкт-Петербурга.



«Клаудиньо. Возникает ощущение, что при оборонительных действиях он выключается из игры? Не совсем. Если бы это было так, Семак не стал бы использовать его в роли опорного полузащитника. Клаудиньо точно участвует в отборе. Он понимает, что его участие в этих эпизодах не критически важно, и старается правильно распределять силы. Есть игроки, которые отберут мяч и без его участия. Зачем бездарно тратить силы?» — цитирует Аршавина «РБК-Спорт».



В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. Также в тройку вошли «Сочи» и московское «Динамо».

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