Андрей Аршавин назвал лучшего игрока сезона в составе «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал лучшего игрока сезона в составе клуба из Санкт-Петербурга.
«Клаудиньо. Возникает ощущение, что при оборонительных действиях он выключается из игры? Не совсем. Если бы это было так, Семак не стал бы использовать его в роли опорного полузащитника. Клаудиньо точно участвует в отборе. Он понимает, что его участие в этих эпизодах не критически важно, и старается правильно распределять силы. Есть игроки, которые отберут мяч и без его участия. Зачем бездарно тратить силы?» — цитирует Аршавина «РБК-Спорт».
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. Также в тройку вошли «Сочи» и московское «Динамо».
- 2 июня 2022
-
13:00
-
12:51
-
12:49
-
12:39
-
12:27
-
12:13
-
12:07
-
11:57
-
11:55
-
11:31
-
11:31
-
11:22
-
11:18
-
11:14
-
11:10
-
11:05
-
11:01
-
10:56
-
10:52
-
10:33
-
10:32
-
10:28
-
10:18
-
10:12
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:41
-
09:40
-
09:39
-
09:34
-
09:05
-
09:00
-
08:51
-
08:32