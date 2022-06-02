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Андрей Аршавин назвал лучшего игрока сезона в составе «Зенита»

Андрей Аршавин назвал лучшего игрока сезона в составе «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал лучшего игрока сезона в составе клуба из Санкт-Петербурга.

«Клаудиньо. Возникает ощущение, что при оборонительных действиях он выключается из игры? Не совсем. Если бы это было так, Семак не стал бы использовать его в роли опорного полузащитника. Клаудиньо точно участвует в отборе. Он понимает, что его участие в этих эпизодах не критически важно, и старается правильно распределять силы. Есть игроки, которые отберут мяч и без его участия. Зачем бездарно тратить силы?» — цитирует Аршавина «РБК-Спорт».

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. Также в тройку вошли «Сочи» и московское «Динамо».

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