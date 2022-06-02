Министр спорта РФ: надеюсь, новый лимит на легионеров не навредит нашему футболу

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2021/2022.

«После долгих консультаций пришли к мнению, что эта форма наиболее оптимальна. Как она будет работать в дальнейшем, увидим, когда начнется новый чемпионат. Да во многих клубах столько легионеров и не будет. Но после многократных консультаций с РФС и РПЛ мы дали согласие на этот формат, ориентируясь на их мнение. Надеюсь, что это как минимум не навредит ни зрелищности, ни конкурентоспособности российского футбола», — приводит слова Матыцина интернет-портал «Известия».

Напомним, согласно правилам нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков (ранее было не более восьми) и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восьми иностранных игроков.