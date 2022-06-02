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Антонио Рюдигер стал игроком мадридского «Реала»

Антонио Рюдигер стал игроком мадридского «Реала»
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Немецкий защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер перешёл в мадридский «Реал», сообщает официальный сайт испанского клуба. Футболист подписал со «сливочными» контракт на четыре сезона. 20 июня состоится презентация Рюдигера в «Реале».

Рюдигер стал первым новичком «сливочных» в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в контракте защитника с клубом прописана сумма отступных, составляющая € 400 млн.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Рюдигер принял участие в 31 матче, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, «Реал» в 14-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче «сливочные» победили «Ливерпуль» со счётом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Винисиус Жуниор.

Лучшие камбэки «Реала» в международных матчах:

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