ЦСКА зафиксировал прибыль от продажи футболистов в размере 1 млрд рублей

Стали известны финансовые показатели московского ЦСКА за 2021 год.



Как сообщается в отчёте РФС по ключевым финансовым показателям клубов, доходы армейцев в 2021 году остановились на отметке в 4,8 млрд рублей, расходы – 6,7 млрд. Прибыль от продажи футболистов составила 1,049 млрд рублей. Клуб потратил 285 млн на развитие молодёжного футбола и 338 млн на агентские выплаты. В итоге ЦСКА ушёл в минус на 980 млн рублей.



В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице. «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» вылетели в Футбольную национальную лигу.