Канчельскис предложил «Спартаку» и «Зениту» пригласить итальянских арбитров на Суперкубок

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на предложения «Спартака» по проведению матча за Суперкубок России с «Зенитом».



«Провести матч в Лужниках — хорошо. Нейтральное поле. Это понятно. Провести на неделю позже первый тур — тоже нормально. Футболисты отдохнут хоть немного. А по поводу судейства – вряд ли получится. Хотя в других странах была такая практика. Здесь всё будет зависеть от РФС с РПЛ.



Судью из какой страны приглашать? Нужно сначала договориться с чьей-то федерацией, оплатить работу, дать бонусы, найти гостиницу. Просто так никто не приедет. Если будут разговоры, думаю, можно пригласить итальянцев! Они всё-таки работали у нас», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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