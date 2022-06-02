Дирк Кюйт назначен главным тренером «АДО Ден Хааг»

Бывший футболист «Ливерпуля», «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Дирк Кюйт назначен на пост главного тренера нидерландского клуба «АДО Ден Хааг». 41-летний специалист подписал контракт сроком на один год, информирует клубная пресс-служба.

«АДО Ден Хааг» — фантастический клуб, и я рад, что здесь начинаю этот новый вызов в качестве главного тренера. Я благодарен за тёплый приём и доверие, которое клуб выразил мне. Цель и амбиции клуба очень импонируют мне, и поэтому мы все вместе позаботимся о том, чтобы реализовать эти амбиции», — приводит слова Кюйта «АДО Ден Хааг».

Напомним, ранее Кюйт работал наставником любительской команды «Квик Бойз», а также входил в тренерский штаб «Фейеноорда».

В ходе своей карьеры футболиста Кюйт выступал за «Утрехт», «Фейеноорд», «Ливерпуль» и «Фенербахче». В сборную Нидерландов вызывался с 2004 по 2014 год. С национальной командой доходил до финала чемпионата мира, становился бронзовым призёром мундиаля и чемпионата Европы.