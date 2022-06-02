В «Урале» отреагировали на интерес «Динамо» к защитнику клуба Кузьмичёву

Генеральный директор «Урала» Григорий Иванов отреагировал на интерес московского «Динамо» к защитнику клуба Ивану Кузьмичёву.

«Спрашивайте «Динамо». К нам никто не обращался. Они должны к нам обратиться, а не вам рассказывать. У нас с ним ещё длительный контракт. Если «Динамо» хотят его, они должны обратиться в клуб», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 700 тыс. «Урал» в 30 матчах набрал 33 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В завершившемся сезоне под руководством Сандро Шварца московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Динамо» намерено усилить состав 21-летним защитником «Урала» Иваном Кузьмичевым.