Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай опубликовал фото Квинси Промеса с Кубком России

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай опубликовал в одной из своих соцсетей фото форварда «Спартака» Квинси Промеса с Кубком России в руках.



«Горжусь, что ты можешь выстоять, когда люди, ничего не знающие о твоей жизни, судят тебя без каких-либо доказательств. Они говорят всякое, но ты всё равно делаешь свою работу.

Фото: Соцсети Депая.

Я знаю, что для тебя значит этот трофей, что тебе пришлось сделать в этом сезоне, и при этом всём ты ещё и забиваешь победный гол! Боже, защити моего брата и очисти его пути, ибо он твоё дитя», — написал Депай.



Напомним, «Спартак» одержал победу в финале Кубка России со счётом 2:1. До этого в последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые выиграли Кубок России в четвёртый раз в своей истории (без учёта побед в Кубке СССР).