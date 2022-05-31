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«Мы покажем, что такое «Спартак». Речь Промеса в раздевалке перед финалом Кубка России

«Мы покажем, что такое «Спартак». Речь Промеса в раздевалке перед финалом Кубка России
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«Спартак» опубликовал видео с яркой речью нападающего Квинси Промеса в раздевалке в преддверии финального матча Кубка России с «Динамо».

«Сегодня мы покажем всем, что такое «Спартак». Сегодня мы покажем всем, что, несмотря на чемпионат, мы уедем домой с трофеем. Это наше место. Я вернулся в «Спартак» не для того, чтобы проигрывать! Мы выйдем на поле и будем наслаждаться игрой. Мы не только лучше их как игроки. Мы лучше их как команда. Поверьте мне: наша команда лучше их!» — сказал Промес.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Спартака».

Напомним, «Спартак» одержал победу в финале Кубка России со счётом 2:1. До этого в последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР).

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