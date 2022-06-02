Экс-тренер «Бенфики» Жорже Жезуш возглавил турецкий «Фенербахче»

Бывший главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш возглавил турецкий «Фенербахче», сообщается на официальном сайте «канареек».



Напомним, Жезуш возглавил «Бенфику» летом 2020 года. На момент увольнения тренера «Бенфика» в 15 матчах набрала 37 очков и занимала третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2021/2022. Лидером соревнований являлся «Порту», в 15 встречах набравший 41 очко. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.



Тренерская карьера Жезуша началась в 1989 году. За время своей тренерской карьеры португальский специалист успел поработать с «Брагой», «Бенфикой», «Спортингом», бразильским «Фламенго», саудовским «Аль-Хилялем» и другими командами. Жезуш трижды приводил «Бенфику» к победе в чемпионате Португалии.

Новость по теме Жорже Жезуш возглавит «Фенербахче»