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Экс-тренер «Бенфики» Жорже Жезуш возглавил турецкий «Фенербахче»

Экс-тренер «Бенфики» Жорже Жезуш возглавил турецкий «Фенербахче»
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Бывший главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш возглавил турецкий «Фенербахче», сообщается на официальном сайте «канареек».

Напомним, Жезуш возглавил «Бенфику» летом 2020 года. На момент увольнения тренера «Бенфика» в 15 матчах набрала 37 очков и занимала третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2021/2022. Лидером соревнований являлся «Порту», в 15 встречах набравший 41 очко. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Тренерская карьера Жезуша началась в 1989 году. За время своей тренерской карьеры португальский специалист успел поработать с «Брагой», «Бенфикой», «Спортингом», бразильским «Фламенго», саудовским «Аль-Хилялем» и другими командами. Жезуш трижды приводил «Бенфику» к победе в чемпионате Португалии.

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