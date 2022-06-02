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Александр Беркетов умер во время телефонного разговора с другом, присутствовавшим на матче

Александр Беркетов умер во время телефонного разговора с другом, присутствовавшим на матче
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Стали известны подробности смерти бывшего игрока ЦСКА Александра Беркетова. Об этом сообщают «Волгоградские Новости».

Беркетов скончался прямо во время телефонного разговора со своим другом, старшим тренером «Академии «Ротор» Андреем Дуровым, который в тот момент присутствовал на матче Юношеской футбольной лиги «Юг» в Волгограде. Сам покойный находился в Санкт-Петербурге.

В составе ЦСКА Беркетов стал чемпионом России в 2003 году. Также игрок являлся двукратным серебряным призёром российского первенства (1997, 2002) и обладателем Кубка страны. На протяжении клубной карьеры Беркетов, помимо ЦСКА, выступал за «Ротор» и камышинский «Текстильщик».

По истечении карьеры игрока Беркетов стал тренером. Он работал в «Ростове», «Химках», минском «Динамо» и других клубах.

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