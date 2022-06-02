Сухина — об идее с иностранными рефери на Суперкубке: нет смысла. Есть российские судьи

Бывший арбитр ФИФА, а ныне начальник команды в «Факеле» Станислав Сухина высказался о предложении «Спартака» по привлечению иностранных арбитров для работы на Суперкубке России с «Зенитом».



Сухина: Думаю, что можно пригласить иностранного судью. Согласие от УЕФА? Сейчас мы уйдём в политику… Я не знаю, как сейчас правильно вообще что-то делать.



Журналист: А вы как считаете? Не унижает ли такое приглашение наших арбитров?



Сухина: Насчёт унижает — не знаю. Моё мнение, что это просто неправильно. Есть российские судьи, которые могут обслужить любой матч любого уровня.



Журналист: На ваш взгляд, кто из российских арбитров должен обслуживать матч за Суперкубок России?



Сухина: Думаю, что у нас есть группа достойных арбитров, которая прекрасно справится с этим матчем.



Журналист: На любого из них может быть очень серьёзное давление со стороны «Спартака».



Сухина: Давление всегда было, есть и будет. Люди, которые дошли до этого уровня, к этому уже привыкли и понимают, что их ждёт.



Журналист: Если всё-таки удастся пригласить иностранного арбитра на Суперкубок России – это может стать началом какой-то тенденции?



Сухина: Если это состоится, скорее всего, будет разовая акция. Мне кажется, что в приглашении нет ни смысла, ни особого резона.



Экс-арбитр ФИФА высказался в интервью «РБ Спорт».

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