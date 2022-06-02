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Сухина — об идее с иностранными рефери на Суперкубке: нет смысла. Есть российские судьи

Сухина — об идее с иностранными рефери на Суперкубке: нет смысла. Есть российские судьи
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Бывший арбитр ФИФА, а ныне начальник команды в «Факеле» Станислав Сухина высказался о предложении «Спартака» по привлечению иностранных арбитров для работы на Суперкубке России с «Зенитом».

Сухина: Думаю, что можно пригласить иностранного судью. Согласие от УЕФА? Сейчас мы уйдём в политику… Я не знаю, как сейчас правильно вообще что-то делать.

Журналист: А вы как считаете? Не унижает ли такое приглашение наших арбитров?

Сухина: Насчёт унижает — не знаю. Моё мнение, что это просто неправильно. Есть российские судьи, которые могут обслужить любой матч любого уровня.

Журналист: На ваш взгляд, кто из российских арбитров должен обслуживать матч за Суперкубок России?

Сухина: Думаю, что у нас есть группа достойных арбитров, которая прекрасно справится с этим матчем.

Журналист: На любого из них может быть очень серьёзное давление со стороны «Спартака».

Сухина: Давление всегда было, есть и будет. Люди, которые дошли до этого уровня, к этому уже привыкли и понимают, что их ждёт.

Журналист: Если всё-таки удастся пригласить иностранного арбитра на Суперкубок России – это может стать началом какой-то тенденции?

Сухина: Если это состоится, скорее всего, будет разовая акция. Мне кажется, что в приглашении нет ни смысла, ни особого резона.

Экс-арбитр ФИФА высказался в интервью «РБ Спорт».

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Источник: «Спартак» просит провести Суперкубок в Москве и пригласить иностранных судей
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