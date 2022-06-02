Рюдигер: «Челси» навсегда останется для меня особенным клубом
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер, покинувший «Челси», обратился к бывшим одноклубникам.
«Этот клуб навсегда останется для меня особенным. Спасибо», — написал Рюдигер в своих социальных сетях.
Рюдигер стал первым новичком «сливочных» в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в контракте защитника с клубом прописана сумма отступных, составляющая € 400 млн. Соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2026 года.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Рюдигер принял участие в 31 матче, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В футболке лондонского клуба 29-летний немец провёл 203 матча, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.
Лучшие камбэки «Реала» в международных матчах:
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