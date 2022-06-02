«Немного стыдно от того, что происходит». Гнабри высказался о ситуации с Левандовским

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал желание нападающего Роберта Левандовского уйти из мюнхенского клуба.
«Мне как одноклубнику Левандовского и игроку «Баварии» немного стыдно от того, что происходит. Поэтому я надеюсь, что каким-то образом сторонам удастся прийти к мирному соглашению.
Дело не в том, что каждый из нас думает только о деньгах. Есть и другие вещи, которые играют большую роль в том, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Понимание должно исходить от двух сторон – как от клуба, так и от футболиста», — цитирует Гнабри Goal.com.
В прошедшем сезоне Роберт Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 50 мячей и сделал семь результативных передач. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
- 2 июня 2022
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