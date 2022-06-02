Испания и Португалия сыграли вничью в первом туре Лиги наций
Поделиться
Сегодня, 2 июня, проходил матч первого тура Лиги наций в рамках группы А2 между Португалией и Испанией. Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания), свисток арбитра зафиксировал исход противостояния со счётом 1:1.
На 25-й минуте Альваро Мората открыл счёт. Гави, протащив мяч, сделал пас на ход Пабло Сарабии, а тот прострелил в штрафную, откуда Мората пробил точно в цель. На 82-й минуте Рикарду Орта восстановил равенство на табло. После розыгрыша стенки Жоау Канселу прострелил в штрафную, где испанцы не уследили за Ортой, который в касание переправил мяч в сетку ворот.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Испанией и Португалией играют Чехия и Швейцария.
Комментарии
- 2 июня 2022
-
23:47
-
23:44
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:18
-
23:09
-
22:56
-
22:55
-
22:33
-
22:28
-
22:23
-
22:13
-
21:58
-
21:49
-
21:47
-
21:36
-
21:20
-
21:14
-
20:54
-
20:46
-
20:42
-
20:34
-
20:34
-
20:21
-
19:53
-
19:51
-
19:43
-
19:35
-
19:19
-
19:16
-
18:59
-
18:54
-
18:45
-
18:23
Партнерский контент