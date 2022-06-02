Испания и Португалия сыграли вничью в первом туре Лиги наций

Сегодня, 2 июня, проходил матч первого тура Лиги наций в рамках группы А2 между Португалией и Испанией. Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания), свисток арбитра зафиксировал исход противостояния со счётом 1:1.



На 25-й минуте Альваро Мората открыл счёт. Гави, протащив мяч, сделал пас на ход Пабло Сарабии, а тот прострелил в штрафную, откуда Мората пробил точно в цель. На 82-й минуте Рикарду Орта восстановил равенство на табло. После розыгрыша стенки Жоау Канселу прострелил в штрафную, где испанцы не уследили за Ортой, который в касание переправил мяч в сетку ворот.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Испанией и Португалией играют Чехия и Швейцария.