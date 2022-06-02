Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испания и Португалия сыграли вничью в первом туре Лиги наций

Испания и Португалия сыграли вничью в первом туре Лиги наций
Комментарии

Сегодня, 2 июня, проходил матч первого тура Лиги наций в рамках группы А2 между Португалией и Испанией. Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания), свисток арбитра зафиксировал исход противостояния со счётом 1:1.

На 25-й минуте Альваро Мората открыл счёт. Гави, протащив мяч, сделал пас на ход Пабло Сарабии, а тот прострелил в штрафную, откуда Мората пробил точно в цель. На 82-й минуте Рикарду Орта восстановил равенство на табло. После розыгрыша стенки Жоау Канселу прострелил в штрафную, где испанцы не уследили за Ортой, который в касание переправил мяч в сетку ворот.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Испанией и Португалией играют Чехия и Швейцария.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2. 1-й тур
02 июня 2022, четверг. 21:45 МСК
Испания
Окончен
1 : 1
Португалия
1:0 Мората – 25'   1:1 Орта – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022