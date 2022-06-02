Греция минимально обыграла Северную Ирландию в рамках Лиги наций

Сегодня, 2 июня, проходил матч первого тура Лиги наций в рамках группы C2 между Северной Ирландией и Грецией. Команды играли на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия), свисток арбитра зафиксировал исход матча со счётом 1:0 в пользу гостей.



Единственный гол на 39-й минуте забил Анастасиос Бакасетас после передачи Димитриоса Лимниоса.



В одной группе с Северной Ирландией и Грецией играют Косово и Кипр. По итогам сегодняшнего матча греки поднялись на второе место в группе, а лидирует в квартете сборная Косова, которая со счётом 2:0 одолела национальную команду Кипра.

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российская команда не сможет принять участие в Лиге наций УЕФА.