Греция минимально обыграла Северную Ирландию в рамках Лиги наций

Сегодня, 2 июня, проходил матч первого тура Лиги наций в рамках группы C2 между Северной Ирландией и Грецией. Команды играли на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия), свисток арбитра зафиксировал исход матча со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 39-й минуте забил Анастасиос Бакасетас после передачи Димитриоса Лимниоса.
В одной группе с Северной Ирландией и Грецией играют Косово и Кипр. По итогам сегодняшнего матча греки поднялись на второе место в группе, а лидирует в квартете сборная Косова, которая со счётом 2:0 одолела национальную команду Кипра.
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российская команда не сможет принять участие в Лиге наций УЕФА.
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