Карпин — о том, что он выдвинул условие «Динамо»: грязная ложь. Со мной не связывались

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин опроверг информацию о том, что контактировал с московским «Динамо».
«Эта информация вообще не соответствует действительности. Мягко говоря — это грязная жёсткая ложь. А говоря по-русски — полное враньё! (в оригинале используется более грубое выражение. — Прим. «Чемпионата»). Ни один человек в мире со мной по поводу «Динамо» не связывался», — цитирует Карпина «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что «Динамо» интересуется Карпиным, но тренер готов прийти в клуб только при условии, что спортивным директором станет Алексей Рыскин, с которым специалист работает в «Ростове».
«Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона. «Зенит» оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53), которое по истечении сезона покинул главный тренер Сандро Шварц.
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