«Динамо» заинтересовано в назначении Валерия Карпина. Тренер уже выдвинул условие клубу
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«Динамо» рассматривает кандидатуру тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина на пост наставника команды. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.
«Клуб действительно интересуется Карпиным, но он готов прийти в «Динамо» только при условии, что спортивным директором клуба станет Алексей Рыскин, с которым тренер работает в «Ростове», — добавил один из источников «Чемпионата».
«Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона. «Зенит» оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53), которое по истечении сезона покинул главный тренер Сандро Шварц.
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