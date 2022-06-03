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Эдинсон Кавани востребован на испанском рынке

Эдинсон Кавани востребован на испанском рынке
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани имеет спрос на испанском рынке, сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети.

По информации источника, в услугах форварда из Уругвая заинтересованы мадридский «Атлетико», «Севилья», «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

При этом ранее агент нападающего не исключил возможности того, что Эдинсон Кавани поиграет в Южной Америке в следующем сезоне.

В текущем сезоне форвард провёл за «Ман Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также в нынешнем сезоне в его активе семь матчей и один мяч за национальную сборную Уругвая. Ранее Кавани выступал за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». Transfermarkt оценивает текущую стоимость Эдинсона Кавани в € 4 млн.

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