Лаутаро Мартинес высказался о своём будущем
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Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о своём будущем.
«Мой план ясен. Я действительно хочу остаться в «Интере» на следующий сезон. На сегодняшний день я не получал предложений от клуба, но я хочу продолжить играть за клуб и в следующем сезоне», – приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо.
В минувшем сезоне за «Интер» Лаутаро Мартинес провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами.
1 июня завершился матч Финалиссимы. В нём встретились национальные команды Италии и Аргентины. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Победителем стала сборная Аргентины — 3:0. Лаутаро Мартинес помог своей команде голом.
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