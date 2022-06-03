Этот состав боролся бы за Лигу чемпионов! Сборная самых крутых свободных агентов

Представим, что у нас есть клуб с неограниченным бюджетом на зарплаты и нулевым — на трансферы. Соберём чемпионский состав?

Этим летом на рынок свободных агентов выйдет огромное количество топовых футболистов. Вообще непонятно, для чего условный «Ньюкасл» с кем-то торгуется и пытается выкупать игроков, если можно получить команду, потратившись лишь на зарплату и агентские.

Мы решили пофантазировать, можно ли набрать не просто 11 человек, а целый состав из игроков, чьи контракты закончатся со дня на день и которых, по сути, уже можно называть свободными агентами. Получился клуб с условным названием «Свободные», который вполне может бороться за чемпионство в любой топ-лиге и даже победу в Лиге чемпионов.

За дефолтную схему возьмём 4-3-3, с возможностью трансформировать её в 4-2-3-1. Так что подбираем игроков именно под эти формации. Погнали!

Вратари: Вальтер Бенитес, Миле Свилар, Пепе Боне

Выцепить с рынка свободных агентов сразу топ-голкипера не получилось. Андре Онана прощается с «Аяксом» и уходит в «Интер». Так что выбирали между двумя вратарями, которым пора выходить на новый уровень. Аргентинец Вальтер Бенитес перерос «Ниццу», а Сэм Джонстон — «Вест Бромвич».

Вальтер Бенитес Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Остановимся на Бенитесе: аргентинец стабильно играет в последних сезонах. Он лучший в Лиге 1 по матчам «на ноль» (14 из 37), постоянно в топе по сейвам, а ещё у него высокая точность передач (71% в этом сезоне). Плюс явно не раскрытые перспективы в сборной Аргентины. Есть за что побороться!

Миле Свилар Фото: Gualter Fatia/Getty Images

На позицию резервного вратаря большой выбор: тут и ветераны вроде Хандановича (37 лет) или Сиригу (35 лет), и не реализовавшие потенциал Оспина, Асенхо, Люка Зидан. Но возьмём в запас Миле Свилара. Этому сербу бельгийского происхождения лишь 22 года, так что он ещё вполне перспективен. В «Бенфике» его не рассматривают основным, вот и пусть конкурирует у нас.

Третий — совсем на вырост — 19-летний Пепе Боне. Уводим его из «Ренна». Данные отличные — рост 194 см, прыгучий. Ещё в 2019 году пацан дебютировал в Лиге Европы, вышел на замену удалённому Эдуарду Менди в возрасте 16 лет и 254 дней.

Центральные защитники: Алессио Романьоли, Андреас Кристенсен, Шансель Мбемба, Дан-Аксель Загаду

Для начала разберёмся с дуэтом основных центрдефов. Конечно, хорошо бы договориться с Антонио Рюдигером, но его увёл «Реал». Так что пара Андреас Кристенсен («Челси») — Алессио Романьоли («Милан») — отличный вариант. Два цепких игрока высокого уровня. Романьоли так ещё и левоногий, что пригодится при конструировании атак.

Алессио Романьоли Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Кристенсена очень хочет «Барселона», но у неё вечные проблемы с регистрацией и приоритетами. Клуб хочет одновременно сохранить всех и при этом подписать кучу звёзд. Пока они думают, мы действуем.

Шансель Мбемба («Порту») и Дан-Аксель Загаду («Боруссия Д») добавят глубины и конкуренции. Оба считались очень перспективными, но застряли где-то на переходе в элитный список игроков.

Правые защитники: Серж Орье, Шиме Врсалько

С этой позицией туго. По сути, варианта три: Серж Орье («Вильярреал»), Джибриль Сидибе («Монако») да Маттиа Де Шильо («Ювентус»). Остановимся на Орье: парень, конечно, с характером, но энергичный, выносливый и хорош в атаке.

Серж Орье Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Под него — Шиме Врсалько. 30-летний хорват выпал из обоймы «Атлетико», но хороший средний уровень держать способен.

Левые защитники: Марсело, Гислейн Конан

Нашей команде обязательно нужен дух победителя и капитан. Кто, если не обладатель 25 (!) трофеев в составе «Реала»? В общем, нужно уговорить Марсело показать класс напоследок. 34 года — не приговор.

Марсело с трофеем Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Подменять его и набираться опыта будет 26-летний Гислейн Конан, который провёл хорошие сезоны в «Реймсе».

Полузащитники: Франк Кессье, Корентин Толиссо, Флориан Гриллич, Поль Погба, Аксель Витсель, Кристиан Эриксен

Зону в центре поля забетонируем парой Франк Кессье + Корентин Толиссо. Оба способны действовать и как разрушители, и сыграть на атаку.

Корентин Толиссо Фото: Maja Hitij/Getty Images

Дополнят их австриец Флориан Гриллич и Аксель Витсель. Тоже ребята, способные выйти на разных позициях.

Ближе к атаке, конечно, Поль Погба. Двужильные партнёры скроют его проблемы с обороной и ленью. Перехватим его у «Ювентуса».

Для вариативности подпишем и Кристиана Эриксена. Когда надо будет атаковать более размашисто. Плюс это красивая маркетинговая история, мы ведь думаем не только о трофеях, но и о бизнесе.

Правые вингеры: Пауло Дибала, Аднан Янузай

Выбор есть (Бернардески, Ярмоленко, Павон, Уоллес), но остановимся на очевидном: Пауло Дибала. Игрок мирового уровня, которому нужно доверие и забыть о сравнении с Лео Месси.

Пауло Дибала Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

На скамейку возьмём вечно перспективного Аднана Янузая. Вдруг именно в нашей команде получится вывести его на топ-уровень. Если нет, ему не привыкать быть на вторых ролях.

Левые вингеры: Усман Дембеле, Джесси Лингард

Слева тоже достаточно вариантов, причём куча сложных характеров: Ди Мария, Бэйл. Возьмём самого перспективного из проблемных — Усмана Дембеле. Хави его вроде бы ценит, но вряд ли будет сильно скучать.

Усман Дембеле Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Чтобы Дембеле не расслаблялся, подпишем и Джесси Лингарда. Он точно будет рубиться за место в составе, да и играть может на разных позициях.

Нападающие: Андреа Белотти, Дивок Ориги

Нам нужен не «шкаф», но многофункциональный центральный нападающий. Есть соблазн уговорить Эдинсона Кавани или Луиса Суареса, но они хоть и безумно работоспособные, но парни в возрасте. Остановимся на Андреа Белотти. Ему пора бы уже показать, достоин ли он чего-то большего, чем «Торино». Если не в 28 лет, потом будет поздно.

Андреа Белотти Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Ну и куда без суперзапасного: Дивок Ориги всегда пригодится, когда придёт время спасать ситуацию.

Итого: за ноль потраченных на трансферы денег мы собрали команду стоимостью почти 300 млн евро. Да ещё с перспективами будущей перепродажи. Осталось выбрать тренера, к счастью, тут тоже много свободных.

Что думаете о такой команде? Пишите в комментариях, кого стоит заменить, и предлагайте свои варианты!