Уткин оценил шансы сборной Украины в финальном стыковом матче с Уэльсом

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался по поводу выступления сборной Украины в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022.
«Большая часть сборной Украины по известным специальным причинам была лишена игровой практики длительное время. Футболисты, выступающие в Европе, играют далеко не всегда и далеко не все. И далеко не на своей позиции, как Зинченко в сборной.
Однако сборная Украины дала чудовищно крутой бой Шотландии и выиграла у неё очень убедительно. Шотландия мечтала о чемпионате мира, но в такой ситуации, как сейчас, играть против Украины очень сложно, потому что даже твои болельщики симпатизируют сборной Украины.
Думаю, шансы Украины в матче с Уэльсом вполне андердожьи. У украинцев сил не прибавляется, а Уэльс уже посмотрел, как была обыграна Шотландия», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 Украина победила Шотландию (3:1). В финальном матче за право сыграть на мундиале в Катаре украинцам предстоит встретиться с командой Уэльса.
- 3 июня 2022
-
10:05
-
09:53
-
09:48
-
09:47
-
09:40
-
09:26
-
09:00
-
08:55
-
08:30
-
08:27
-
08:13
-
08:02
-
07:43
-
07:40
-
07:22
-
07:21
-
06:40
-
06:13
-
05:59
-
04:56
-
04:37
-
04:28
-
04:16
-
03:46
-
03:33
-
03:24
-
02:55
-
02:30
-
02:19
-
02:17
-
01:53
-
01:48
-
01:38
-
01:27
-
01:23