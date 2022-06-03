Уткин оценил шансы сборной Украины в финальном стыковом матче с Уэльсом

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался по поводу выступления сборной Украины в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022.

«Большая часть сборной Украины по известным специальным причинам была лишена игровой практики длительное время. Футболисты, выступающие в Европе, играют далеко не всегда и далеко не все. И далеко не на своей позиции, как Зинченко в сборной.

Однако сборная Украины дала чудовищно крутой бой Шотландии и выиграла у неё очень убедительно. Шотландия мечтала о чемпионате мира, но в такой ситуации, как сейчас, играть против Украины очень сложно, потому что даже твои болельщики симпатизируют сборной Украины.

Думаю, шансы Украины в матче с Уэльсом вполне андердожьи. У украинцев сил не прибавляется, а Уэльс уже посмотрел, как была обыграна Шотландия», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 Украина победила Шотландию (3:1). В финальном матче за право сыграть на мундиале в Катаре украинцам предстоит встретиться с командой Уэльса.