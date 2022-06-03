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Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера клуба «Арарат-Армения»

Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера клуба «Арарат-Армения»
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько покинул пост наставника клуба «Арарат-Армения», сообщает командная пресс-служба. Срок трудового соглашения специалист истёк, стороны не стали его продлевать.

Ранее Гунько рассказал, что руководство не предложило ему новое соглашение и в данный момент специалист рассматривает разные варианты продолжения карьеры. Отметим, что «Арарат-Армения» занял в последнем розыгрыше чемпионата Армении второе место, набрав 74 очка и уступив всего один балл «Пюнику», который занял первое место.

18 марта 2014 года, после увольнения Валерия Карпина, Гунько был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». 2 апреля был заявлен в качестве главного тренера. После завершения контракта специалист тренировал «Спартак-2» и академию «Спартака» по футболу им. Ф.Ф. Черенкова.

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