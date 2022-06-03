Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера клуба «Арарат-Армения»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько покинул пост наставника клуба «Арарат-Армения», сообщает командная пресс-служба. Срок трудового соглашения специалист истёк, стороны не стали его продлевать.
Ранее Гунько рассказал, что руководство не предложило ему новое соглашение и в данный момент специалист рассматривает разные варианты продолжения карьеры. Отметим, что «Арарат-Армения» занял в последнем розыгрыше чемпионата Армении второе место, набрав 74 очка и уступив всего один балл «Пюнику», который занял первое место.
18 марта 2014 года, после увольнения Валерия Карпина, Гунько был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». 2 апреля был заявлен в качестве главного тренера. После завершения контракта специалист тренировал «Спартак-2» и академию «Спартака» по футболу им. Ф.Ф. Черенкова.
- 3 июня 2022
-
10:05
-
09:53
-
09:48
-
09:47
-
09:40
-
09:26
-
09:00
-
08:55
-
08:30
-
08:27
-
08:13
-
08:02
-
07:43
-
07:40
-
07:22
-
07:21
-
06:40
-
06:13
-
05:59
-
04:56
-
04:37
-
04:28
-
04:16
-
03:46
-
03:33
-
03:24
-
02:55
-
02:30
-
02:19
-
02:17
-
01:53
-
01:48
-
01:38
-
01:27
-
01:23