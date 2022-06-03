Уткин — о МакSим: идти вдоль ночных дорог — это не героизм. Героизм – идти поперёк них

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о знаменитой песне исполнительницы МакSим «Знаешь ли ты». Композиция стала неофициальным гимном болельщиков московского «Спартака».
«Если после каждого матча «Спартака» будет петь МакSим и будет собираться полный стадион, то можно сделать там хороший коллективный массовый караоке. Я хочу подчеркнуть — ничего дурного против песни МакSим не имею. Просто певица совершенно не моего уха.
Я совершенно не понимаю, зачем идти вдоль ночных дорог, да ещё и босиком. Почему нельзя было обуться? Спешка, что ли, какая-то? И опять-таки, идти вдоль ночных дорог – это не героизм. Героизмом было бы идти поперёк ночных дорог. Вот это было бы действительно серьёзно и опасно для жизни. Но главное, что песня ушла в народ и стала народной», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 3 июня 2022
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