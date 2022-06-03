«Бавария» уверена, что подпишет Садио Мане. Клуб готов платить ему около € 20 млн в год

Мюнхенская «Бавария» уверена в том, что подпишет нападающего «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане в летнее трансферное окно, информирует Sport1.de.

Согласно сведениям источника, у «Баварии» ещё нет стопроцентной договорённости с «Ливерпулем» по Мане, однако сам футболист уже согласен на переезд в Мюнхен. Действующий чемпион Германии готов платить Садио около € 20 млн в год – это существенно больше, чем он получает в мерсисайдской команде.

Отмечается, что в связи с вероятным уходом Роберта Левандовского «Бавария» готова сделать Садио Мане главной звездой команды. «ПСЖ», также претендующий на сенегальца, не может гарантировать Мане статус главной звезды, ведь за парижан выступают Килиан Мбаппе, Неймар и Лионель Месси.

Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.

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