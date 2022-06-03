Киммих – о Левандовском: Роберт и «Бавария» должны сами прояснить ситуацию

Защитник сборной Германии и «Баварии» Йозуа Киммих отказался отвечать на вопрос о будущем нападающего Роберта Левандовского.



«Я игрок, который многого требует от себя и всегда хочет развиваться. Я — опорник, защищаться — одна из моих главных задач. В этом сезоне мы пропустили слишком много голов. Это ответственность всей команды, поэтому нам нужно совершенствовать свою игру.



Левандовски? В последнее время на эту тему много обсуждений. Гнабри вчера спрашивали, Горецку тоже. Поэтому я ничего говорить не буду. Игрок и клуб должны прояснить ситуацию между собой», — цитирует Киммиха Sportbuzzer.



В прошедшем сезоне Роберт Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 50 мячей и сделал семь результативных передач. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.