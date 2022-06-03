Представитель Жирова: Александр вернётся в Россию только в клуб из первой пятёрки

Футбольный агент Владимир Дейнека рассказал о будущем карьеры российского защитника Александра Жирова, выступающего в Германии за «Зандхаузен».

«Пока Александр хочет продолжить карьеру в «Зандхаузене». Интерес к Жирову был почти от всех команд нижней восьмёрки чемпионата России, но это просто неинтересно. Он бы вернулся, если бы появился какой-то достойный вариант с клубом из первой пятёрки, который ставит перед собой серьёзные задачи, с хорошей финансовой базой, тогда это можно было бы рассматривать.

Но на данный момент у Александра всё идёт хорошо в Германии, он провёл там за сто матчей, лидер команды. Жирова в первую очередь интересует спортивная составляющая, и на основании этого принимаются все решения», — цитирует Дейнеку «РБ Спорт».