Эриксен получил новое предложение о продлении контракта от «Брентфорда»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен получил новое предложение от клуба. Об этом сообщает Sky Sports.



По информации источника, хавбек не определился со своим новым клубом. У него на руках также есть предложения от «Тоттенхэма» и «Лестера».

Состав «Брентфорда» Эриксен пополнил в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона с возможностью продления ещё на год. За новую команду в 11 матчах полузащитник отметился забитым мячом и тремя результативными передачами.



Напомним, во встрече чемпионата Европы с Финляндией (0:1, июнь 2021 года) полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь. Позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Серии A. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером».