В сборной Франции рассказали о травмах Мбаппе и Варана

Ги Стефан, ассистент главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, ответил на вопрос о травмах Килиана Мбаппе и Рафаэля Варана, которые они получили в матче первого тура Лиги наций со сборной Дании. Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«У Килиана проблема с коленом. Я не знаю точного характера этого повреждения, он собирается пройти медицинское обследование. У Рафаэля проблемы с мышцами бедра. Он почувствовал некоторую боль. Он также собирается пройти медицинское обследование», — приводит слова Стефана Get French Football News.
Напомним, Мбаппе был заменён после перерыва, а Рафаэль Варан покинул поле на 61-й минуте.
Ранее сообщалось, что Дешам уехал из расположения сборной Франции из-за смерти отца. Временно национальной командой будет руководить Ги Стефан.
В следующем матче сборная Франции встретится с национальной командой Хорватии. Дания, в свою очередь, проведёт игру с Австрией. Оба матча состоятся 6 июня.
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