Диего Коста: я заходил в душ голый и говорил: «Канте, обними меня!»

Бывший нападающий «Челси» Диего Коста рассказал, как шутил над полузащитником лондонцев Н’Голо Канте на фоне излишней застенчивости француза.

«Будучи в «Челси» я постоянно пытался обнять Канте в шутку. Он очень застенчивый. Я заходил в душ голый и говорил: «Канте, обними меня!» и он сразу вопил: «Нет, нет, Диего!»

Представьте, он даже не снимает нижнее бельё, чтобы принять душ», — приводит слова Диего Косты Daily Mail со ссылкой на Canal Pilhado.

Напомним, Диего Коста и Н’Голо Канте пересеклись в «Челси» на полтора сезона. Испанский нападающий ушёл из лондонского клуба в 2018 году, а французский хавбек до сих пор выступает за команду.

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