Диего Коста: я заходил в душ голый и говорил: «Канте, обними меня!»
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Бывший нападающий «Челси» Диего Коста рассказал, как шутил над полузащитником лондонцев Н’Голо Канте на фоне излишней застенчивости француза.
«Будучи в «Челси» я постоянно пытался обнять Канте в шутку. Он очень застенчивый. Я заходил в душ голый и говорил: «Канте, обними меня!» и он сразу вопил: «Нет, нет, Диего!»
Представьте, он даже не снимает нижнее бельё, чтобы принять душ», — приводит слова Диего Косты Daily Mail со ссылкой на Canal Pilhado.
Напомним, Диего Коста и Н’Голо Канте пересеклись в «Челси» на полтора сезона. Испанский нападающий ушёл из лондонского клуба в 2018 году, а французский хавбек до сих пор выступает за команду.
Кто покинет лондонский «Челси» в летнее трансферное окно 2022 года?
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