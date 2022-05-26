История Абрамовича и «Челси» — официально всё! Получит ли что-то олигарх и кто теперь босс

Роман Абрамович официально больше не является владельцем «Челси»: сделка по продаже клуба консорциуму американского бизнесмена Тодда Боули завершена. На проведение этой процедуры потребовалось несколько одобрений: во-первых, правительства Великобритании – без этой лицензии продать «Челси» было невозможно, так как изначально стороны договорились, что весь процесс будет под государственным контролем. Чиновникам нужны были гарантии, что Абрамович от сделки ничего не получит, и после ряда проверок они в этом убедились.

Заявление правительство Великобритании «После введения санкций в отношении Романа Абрамовича правительство усердно работало над тем, чтобы футбольный клуб «Челси» мог продолжать играть в футбол. Но мы всегда понимали, что долгосрочное будущее клуба может быть обеспечено только при новом владельце. После обширной работы мы теперь уверены, что вся выручка от продажи не пойдёт Абрамовичу или другому лицу, находящемуся под санкциями. Теперь мы начнём процесс обеспечения того, чтобы средства от продажи использовалась для гуманитарных целей жертв на Украине».

Во-вторых, сделку должны были одобрить в Еврокомиссии и правительстве Португалии, так как у Абрамовича есть португальское гражданство, а сам он находится в санкционных списках ЕС. Пару дней назад BBC со ссылкой на высокопоставленные источники писал, что в правительстве Великобритании были опасения, что сделку не успеют закрыть вовремя, то есть до 31 мая. После этого истекла бы лицензия, выданная «Челси» для существования в санкционных условиях, и клуб рисковал бы вылететь из Премьер-лиги и еврокубков.

Роман Абрамович Фото: РИА Новости

Сегодня министерство иностранных дел Португалии подтвердило, что даёт зелёный свет на проведение сделки, после чего она была официально завершена.

«Два компетентных национальных органа — Министерство иностранных дел и Министерство финансов — дали добро запросу, полученному от Романа Абрамовича, об отказе от средств, вырученных за продажу клуба, по гуманитарным соображениям», – говорится в заявлении МИД Португалии.

Сумма сделки — рекордная. Большая часть уйдёт на благотворительность, Абрамовичу ничего не достанется

Общая сумма – £ 4,25 млрд. £ 2,5 млрд – это плата за клуб: деньги будут переведены на правительственный счёт и заморожены до тех пор, пока не будут переведены на благотворительность. Оставшиеся £ 1,75 млрд – это гарантированная сумма инвестиций в команду и стадион на 10-летний срок.

Как происходила продажа «Челси» – поэтапно в наших материалах:

«Челси» стал восьмым клубом АПЛ, чьи владельцы из США. Боули собирается выделить на трансферы £ 200 млн

Соглашение с Боули было достигнуто ещё в начале мая: он победитель в гонке заявок, которые с марта изучал Raine Group – инвестиционный банк, который специализируется на слияниях и продажах. Помимо Боули, в шорт-листе были Дэвид Блитцер и Джош Харрис, семья Рикеттс и Кен Гриффин (отозвали заявку после протестов фанатов), Стивен Пальюка (тоже в итоге снялся), а за несколько дней до финального рассмотрения о желании приобрести «Челси» заявил ещё британский бизнесмен Джим Рэтклифф.

Боули владеет «ЛА Доджерс», а ещё у него есть франшиза женской бейсбольной команды «Лос-Анджелес Спаркс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и фэнтези DraftKings. Он уже пытался приобрести «Челси» в 2019-м: ему всегда было интересно попробовать себя в футболе. The Guardian предполагает, что клуб под управлением американца будет жить по примеру его бейсбольной команды «Доджерс», которая за последнее десятилетие из расточительного неудачника превратилась в одну из главных сил этого вида спорта в США и главных его транжир.

Тодд Боули Фото: Henry Browne/Getty Images

«Для Боули «Доджерс» – потребительское развлечение премиум-класса, холодный продукт, подаваемый с тёплыми чувствами, – пишет издание. – Конечно, во всём этом важны болельщики «Челси»: ведь вы его соинвесторы, партнёры в этом головокружительном предприятии. Вы отправляетесь с ним в путешествие. Он обещает вам острые ощущения, щедрое гостеприимство, место в первом ряду на величайшем шоу на Земле.

В некотором роде это принципиальное различие между эпохами Абрамовича и Боули. Для болельщиков «Челси» годы правления Абрамовича были приукрашенной мечтой, зрелищем, сюрреалистичность которого проистекала из того факта, что никто не мог понять, почему всё это происходит. Защита? Политика? Престиж? Чистые вибрации? Боули, напротив, является порождением чистой коммерции, зелёных и красных стрелок, графиков и 10-летних доходностей. И потом не говорите, что вас не предупреждали».

SkySports тоже пишет, что для Боули «Челси» будет чисто бизнес-проектом: «Абрамович был готов одобрить дорогостоящие контракты и покрыть ежегодные убытки клуба, но новые владельцы будут стремиться вести клуб больше как обычный бизнес».

Главное, что должно утешать болельщиков «Челси», пишет Daily Mail, Боули не боится тратить много. «Это будет музыкой для ушей фанатов. Они привыкли к подходу Абрамовича «играй по-крупному или сиди дома» почти за два десятилетия. Пока неизвестно, согласится ли Боули на такой же уровень расходов, но его руководство бейсбольной командой является доказательством того, что усиление на поле будет постоянным приоритетом», – размышляет издание.

Сообщается, что это лето Боули проведёт в Лондоне за решением множества вопросов, один из которых – формирование управленческой команды. Скорее всего, Марина Грановская останется в клубе и продолжит работу на должности технического директора. Второй момент, который предстоит Боули в новой роли, – комплектование команды. The Telegraph писал, что американский владелец готов выделить £ 200 млн на трансферы: в лонг-листе клуба восемь футболистов, но главные цели на это лето – защитники Жюль Кунде («Севилья») и Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»). А если продадут Тимо Вернера, Хакима Зиеша или Кристиана Пулишича, то есть вероятность, что «Челси» рассмотрит вариант с Рахимом Стерлингом, который через год может стать свободным агентом.

Так что «Челси» ждёт новая жизнь. И, кажется, деньгами клуб обделён не будет.