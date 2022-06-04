Даниэле Де Росси может возглавить вылетевший из Серии А «Кальяри»

Бывший защитник «Ромы» Даниэле Де Росси может возглавить «Кальяри», сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, Де Росси входит в список кандидатов на пост главного тренера итальянского клуба. Руководство клуба вынуждено перестроить команду после вылета «Кальяри» из Серии А. Ранее в отставку с поста главного тренера был отправлен Вальтер Маццарри. Де Росси рассчитывает начать сольную тренерскую карьеру после опыта работы под руководством Роберто Манчини в сборной Италии.



Даниэле Де Росси — бывший капитан «Ромы», чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

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