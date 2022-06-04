Дамсгор прокомментировал выездную победу сборной Дании над Францией
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Нападающий сборной Дании Миккель Дамсгор прокомментировал выездную победу в матче первого тура Лиги наций с Францией (2:1).
«Просто невероятно, что мы отыгрались против одной из лучших сборных в мире и победили. Тем более на выезде. Было приятно видеть ребят вместе. Было здорово играть с Эриксеном, и я надеюсь, что мы будем чаще играть вместе», — цитирует Дамсгора пресс-служба УЕФА.
Вчера, 3 июня, состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы А1 между Францией и Данией. Команды играли на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 2:1 в пользу гостей. Примечательно, что сборная Франции потерпела поражение от Дании впервые с группового этапа чемпионата мира – 2002.
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