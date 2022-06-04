Кристиан Нобоа — лучший игрок РПЛ сезона-2021/2022 по версии Transfermarkt

Русскоязычная версия интернет-портала Transfermarkt признала полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа лучшим игроком Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров также вошли голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и вингер «Зенита» Клаудиньо.
«После длительных обсуждений было принято решение, что лучшим игроком сезона-2021/2022 в РПЛ был выбран ветеран ФК «Сочи» Кристиан Нобоа. В 37 лет Кристиан будто проживает вторую молодость, став ключевым и системообразующим игроком в команде Владимира Федотова», — сказано в сообщении Transfermarkt в соцсетях.
В завершившемся розыгрыше РПЛ Нобоа провёл 25 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. «Сочи» вместе с Кристианом завоевал серебряные медали чемпионата России.
Ранее Transfermarkt также объявил символическую сборную завершившегося сезона РПЛ.
- 4 июня 2022
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