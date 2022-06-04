Ведущий скаут «Баварии» перейдёт в дортмундскую «Боруссию»
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Ведущий скаут «Баварии» Лорен Бюссер продолжит работу в дортмундской «Боруссии», сообщает Sport1.de. По информации источника, он начнёт выполнять свои профессиональные функции в новом клубе с 1 июля. В «Баварии» Бюссер специализировался на работе с чемпионатом Франции. Он постоянно взаимодействовал с селекционным отделом и участвовал в трансферной работе.
Ранее стало известно, что технический директор дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич со следующего сезона станет главным тренером немецкого клуба. Контракт с 39-летним специалистом подписан до 2025 года. Напомним, Терзич уже был исполняющим обязанности главного тренера «Боруссии» после увольнения Люсьена Фавра в 2020 году. Под его руководством «шмели» стали обладателями Кубка Германии.
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