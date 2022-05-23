Эдин Терзич назначен на пост главного тренера дортмундской «Боруссии»

Технический директор дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич со следующего сезона станет главным тренером немецкого клуба. Об этом сообщает официальный сайт «Боруссии» из Дортмунда.
Контракт с 39-летним специалистом подписан до 2025 года.
«В минувшие выходные мы провели несколько интенсивных бесед с Эдином Терзичем и убеждены, что это кадровое решение является правильным для «Боруссии». Эдин знает наш клуб, окружение, большую часть команды и тот путь, на который мы хотим опираться, чтобы обеспечить нашим болельщикам успешный футбол. Сезон-2022-2023 станет признаком нового спортивного начала. Мы будем продвигать это вместе с большой радостью и страстью», — говорится в заявлении дортмундской «Боруссии».
Напомним, Терзич уже был исполняющим обязанности главного тренера «Боруссии» после увольнения Люсьена Фавра в 2020 году. Под его руководством «шмели» стали обладателями Кубка Германии.
- 23 мая 2022
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