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Эдин Терзич назначен на пост главного тренера дортмундской «Боруссии»

Эдин Терзич назначен на пост главного тренера дортмундской «Боруссии»
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Технический директор дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич со следующего сезона станет главным тренером немецкого клуба. Об этом сообщает официальный сайт «Боруссии» из Дортмунда.

Контракт с 39-летним специалистом подписан до 2025 года.

«В минувшие выходные мы провели несколько интенсивных бесед с Эдином Терзичем и убеждены, что это кадровое решение является правильным для «Боруссии». Эдин знает наш клуб, окружение, большую часть команды и тот путь, на который мы хотим опираться, чтобы обеспечить нашим болельщикам успешный футбол. Сезон-2022-2023 станет признаком нового спортивного начала. Мы будем продвигать это вместе с большой радостью и страстью», — говорится в заявлении дортмундской «Боруссии».

Напомним, Терзич уже был исполняющим обязанности главного тренера «Боруссии» после увольнения Люсьена Фавра в 2020 году. Под его руководством «шмели» стали обладателями Кубка Германии.

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