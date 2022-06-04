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Карлос Тевес объявил о завершении карьеры футболиста

Карлос Тевес объявил о завершении карьеры футболиста
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентуса» и сборной Аргентины Карлос Тевес объявил о завершении карьеры футболиста. 38-летний спортсмен признался, что не может продолжать играть после смерти своего приёмного отца Сегундо Раймундо, который ушёл из жизни в феврале 2021 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«Я завершил карьеру, это уже официально. У меня было много предложений, в том числе из США. Но на этом всё, я отдал футболу всё, что мог.

Играть в прошлом году было очень сложно. Я заканчиваю с футболом потому, что потерял своего главного фаната», — приводит слова Карлоса Тевеса Daily Mail со ссылкой на Mundo Albiceleste.

Последним клубом Тевеса был «Бока Хуниорс», который форвард покинул в 2021 году. Ранее аргентинский футболист выступал за «Коринтианс», «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и другие команды.

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