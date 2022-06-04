Фантастический гол дальним ударом — в видеообзоре матча Лиги наций Казахстан — Азербайджан

3 июня на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане Казахстан в рамках первого тура Лиги наций (Лига С, Группа 3) играл с Азербайджаном. Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:0.
Супергол Аймбетова принёс Казахстану победу над Азербайджаном
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Дублем отметился бывший нападающий самарских «Крыльев Советов» Абат Аймбетов. На 26-й минуте форвард «Астаны» отличился после передачи Аслана Дарабаева, на 57-й — после паса Асхата Тагыбергена.
В группе 3 Лиги С Лиги наций, помимо Казахстана и Азербайджана, выступают Словакия и Беларусь. Команды также проведут свой матч сегодня, 4 июня. Начало встречи на стадионе «Караджордже — Войводина» в Сербии – в 21:45 мск.
- 4 июня 2022
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