Фантастический гол дальним ударом — в видеообзоре матча Лиги наций Казахстан — Азербайджан

3 июня на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане Казахстан в рамках первого тура Лиги наций (Лига С, Группа 3) играл с Азербайджаном. Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:0.

Супергол Аймбетова принёс Казахстану победу над Азербайджаном

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Дублем отметился бывший нападающий самарских «Крыльев Советов» Абат Аймбетов. На 26-й минуте форвард «Астаны» отличился после передачи Аслана Дарабаева, на 57-й — после паса Асхата Тагыбергена.

В группе 3 Лиги С Лиги наций, помимо Казахстана и Азербайджана, выступают Словакия и Беларусь. Команды также проведут свой матч сегодня, 4 июня. Начало встречи на стадионе «Караджордже — Войводина» в Сербии – в 21:45 мск.