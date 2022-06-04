Видеообзор сенсационного поражения сборной Франции в матче Лиги наций с Данией

3 июня состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы А1 между Францией и Данией. Команды играли на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 2:1 в пользу гостей.
Дания на последних минутах вырвала победу у Франции
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Счёт в игре на 51-й минуте открыл Карим Бензема. Он разыграл стеночку с Кристофером Нкунку на правом краю атаки, принял обратный пас уже в центре штрафной и с левой ноги пробил точно в нижний угол ворот.
Спустя 17 минут Андреас Корнелиус восстановил равенство на табло. Пьер-Эмиль Хёйбьерг исполнил расчётливый заброс в штрафную, отрезав всю линию обороны французов, а Корнелиус технично пробил мимо вратаря. На 88-й минуте Корнелиус оформил дубль.
- 4 июня 2022
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