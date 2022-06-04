Видеообзор разгромной победы Австрии над Хорватией в матче Лиги наций

3 июня состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы А1 между Хорватией и Австрией. Команды играли на стадионе «Градски» в Осиеке (Хорватия), финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 3:0 в пользу гостей.
Австрия разгромила Хорватию в рамках Лиги наций УЕФА
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В конце первого тайма Марко Арнаутович после передачи Карима Онисиво открыл счёт в противостоянии. В начале второй половины встречи Михаэль Грегорич укрепил преимущество австрийцев. На 57-й минуте Марсель Забитцер довёл счёт до разгромного.
В одной группе с Австрией и Хорватией играют Дания и Франция. Действующим победителем Лиги наций является команда Дидье Дешама. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
- 4 июня 2022
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