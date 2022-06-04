Манчини: Германия и Англия — две сильнейшие сборные на данный момент

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящего матча с Германией в рамках первого тура Лиги наций.
«Германия и Англия — две сильнейшие сборные на данный момент. У них отличные игроки. Наша команда очень изменилась, и поэтому мы сильно рискуем. Я вижу Германию одним из фаворитов чемпионата мира, наряду с Бразилией, Аргентиной и Францией. Они обладают техникой, быстры в контратаках и высоко прессингуют, они совершенны и на 100% созрели как единая команда», — цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.
Напомним, 1 июня команда Роберто Манчини уступила сборной Аргентины в Финалиссиме со счётом 0:3. В последний раз с разницей в три гола итальянцы проигрывали в сентябре 2017 года. Тогда с аналогичным счётом их разгромили испанцы.
- 4 июня 2022
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