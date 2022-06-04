В «Венеции» сообщили о возвращении Сигурдссона в ЦСКА по окончании аренды
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Главный скаут «Венеции» Александр Мента сообщил, что полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, выступающий на правах аренды за итальянский клуб, вернётся в стан армейцев.
«Будем ли мы стараться приобрести Арнора по окончании аренды? Нет. Он точно вернётся в ЦСКА», — сказал Мента в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Сигурдссон перешёл в «Венецию» из московского ЦСКА на правах аренды летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 23-летний исландский футболист принял участие в девяти матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Действующий контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до 2024 года. С 2018 года Сигурдссон вызывается в национальную команду Исландии.
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