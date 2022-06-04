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Агент заявил, что российские клубы интересуются форвардом солигорского «Шахтёра» Дарбо

Агент заявил, что российские клубы интересуются форвардом солигорского «Шахтёра» Дарбо
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Флориан Биба, агент нападающего солигорского «Шахтёра» Дембо Дарбо, заявил, что российские клубы интересуются его клиентом.

«Дембо хотел бы попробовать свои силы в российском чемпионате. В России есть большие клубы, поэтому почему бы и нет. Со мной уже связывались несколько клубов из России. Что это за клубы? Не могу назвать их», — сказал Биба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Дембо Дарбо выступает за сборную Гамбии. Свою профессиональную карьеру он начинал в клубе «Реал де Банжул» на родине. Затем представлял «АСЕК Нджамбур» (Сенегал), «Шкупи» (Македония) и подписал контракт с чемпионом Беларуси — солигорским «Шахтёром». В первом же сезоне в Беларуси выиграл чемпионат и Суперкубок-2021, став лучшим бомбардиром и игроком турнира по системе гол+пас, забив 19 голов и отдав восемь голевых передач в 29 матчах.

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