Агент заявил, что российские клубы интересуются форвардом солигорского «Шахтёра» Дарбо

Флориан Биба, агент нападающего солигорского «Шахтёра» Дембо Дарбо, заявил, что российские клубы интересуются его клиентом.



«Дембо хотел бы попробовать свои силы в российском чемпионате. В России есть большие клубы, поэтому почему бы и нет. Со мной уже связывались несколько клубов из России. Что это за клубы? Не могу назвать их», — сказал Биба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Дембо Дарбо выступает за сборную Гамбии. Свою профессиональную карьеру он начинал в клубе «Реал де Банжул» на родине. Затем представлял «АСЕК Нджамбур» (Сенегал), «Шкупи» (Македония) и подписал контракт с чемпионом Беларуси — солигорским «Шахтёром». В первом же сезоне в Беларуси выиграл чемпионат и Суперкубок-2021, став лучшим бомбардиром и игроком турнира по системе гол+пас, забив 19 голов и отдав восемь голевых передач в 29 матчах.