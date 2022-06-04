Араухо рассказал о своём состоянии. Уругваец был заменён на 30-й минуте матча с Мексикой
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Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо обратился к болельщикам после товарищеского матча с национальной командой Мексики (3:0).
Напомним, Араухо вышел на поле в стартовом составе сборной Уругвая, но был заменён на 30-й минуте встречи.
«Обидно, что пришлось покинуть поле из-за некоторых проблем, но всё в порядке. Всегда сохраняем позитивный настрой и продолжаем работать над собой перед важным турниром», — написал Араухо на своей странице в соцсетях.
В мае Араухо получил сотрясение мозга в матче 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Сельтой» (3:1). По ходу второго тайма встречи Араухо столкнулся головами с партнёром по каталонской команде Гави. Футболист потерял сознание и покинул поле на реанимобиле.
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