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Араухо рассказал о своём состоянии. Уругваец был заменён на 30-й минуте матча с Мексикой

Араухо рассказал о своём состоянии. Уругваец был заменён на 30-й минуте матча с Мексикой
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Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо обратился к болельщикам после товарищеского матча с национальной командой Мексики (3:0).

Напомним, Араухо вышел на поле в стартовом составе сборной Уругвая, но был заменён на 30-й минуте встречи.

«Обидно, что пришлось покинуть поле из-за некоторых проблем, но всё в порядке. Всегда сохраняем позитивный настрой и продолжаем работать над собой перед важным турниром», — написал Араухо на своей странице в соцсетях.

В мае Араухо получил сотрясение мозга в матче 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Сельтой» (3:1). По ходу второго тайма встречи Араухо столкнулся головами с партнёром по каталонской команде Гави. Футболист потерял сознание и покинул поле на реанимобиле.

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