Конате вызван в сборную Франции на замену Варану

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате вызван в расположение сборной Франции на замену футболисту «Манчестер Юнайтед» Рафаэлю Варану, сообщает пресс-служба французской национальной команды.



Напомним, Варан был заменён на 61-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании (1:2) из-за проблем с мышцами бедра. Позже у защитника была диагностирована травма бедра.

В следующем туре группового этапа Лиги наций УЕФА подопечные Дидье Дешама сыграют с национальной командой Хорватии. Встреча состоится 6 июня на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Начало матча — в 21:45 мск. Соперниками сборной Франции по группе 1 Лиги А являются команды Хорватии, Дании и Австрии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.