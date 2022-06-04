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Мбаппе пропустит матч Лиги наций с Хорватией, но останется в расположении сборной Франции

Мбаппе пропустит матч Лиги наций с Хорватией, но останется в расположении сборной Франции
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Хорватией, сообщает L'Equipe.

Напомним, Мбаппе был заменён после перерыва матча первого тура группового этапа Лиги наций с Данией (1:2) из-за проблем с коленом. В ходе медицинского обследования у форварда не было выявлено серьёзных повреждений, однако тренерский штаб сборной решил не включать Мбаппе в заявку на матч с Хорватией. При этом Мбаппе останется в расположении французской национальной команды и продолжит готовиться к следующим играм.

В следующем туре группового этапа Лиги наций УЕФА подопечные Дидье Дешама сыграют с национальной командой Хорватии. Встреча состоится 6 июня на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Начало матча — в 21:45 мск.

Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе

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