Армения благодаря голу Сперцяна обыграла Ирландию в матче Лиги наций

Сегодня, 4 июня, на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване в рамках первого тура Лиги наций Армения принимала своего соперника по Лиге B1 – команду Ирландии. Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит во втором тайме. На 74-й минуте отличился полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян.

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Встречу обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавлял Раду Петреску. Ему помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный рефери – Юлиан Дима.



Помимо Армении и Ирландии, в Лиге В, группе 1 находятся национальные команды Украины и Шотландии. Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции, которая в финале обыграла Испанию (2:1).