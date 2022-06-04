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Армения благодаря голу Сперцяна обыграла Ирландию в матче Лиги наций

Армения благодаря голу Сперцяна обыграла Ирландию в матче Лиги наций
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Сегодня, 4 июня, на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване в рамках первого тура Лиги наций Армения принимала своего соперника по Лиге B1 – команду Ирландии. Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 74-й минуте отличился полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян.

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Встречу обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавлял Раду Петреску. Ему помогали ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный рефери – Юлиан Дима.

Помимо Армении и Ирландии, в Лиге В, группе 1 находятся национальные команды Украины и Шотландии. Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции, которая в финале обыграла Испанию (2:1).

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 1-й тур
04 июня 2022, суббота. 16:00 МСК
Армения
Окончен
1 : 0
Ирландия
1:0 Сперцян – 74'
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